مقتل جميع أفراد عائلة "شبات" بقصف إسرائيلي على منزلهم في بيت حانون

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أفاد مراسلنا في قطاع غزة اليوم الاثنين، بمقتل جميع أفراد عائلة "شبات" في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار المكثف مناطق متفرقة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومنطقة الصفطاوي والتوام أيضا، يوم الأحد، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأفيد عن مقتل 7 من أفراد عائلة سعيد شبات وإصابة آخرين في القصف.

وفي شمال القطاع أيضا، أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة.

من جهة أخرى، أفاد المرسل بغرق عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خان يونس جنوب القطاع.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورة أم تجلس أمام جثمان طفلها الذي قتل في قصف إسرائيلي مدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الأحد.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية قصفت منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.514 قتيلا، و108.189 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 قتيلا و99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.