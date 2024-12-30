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نقل نتنياهو إلى "جناح محصن تحت الأرض" بعد جراحة البروستاتا

30
DECEMBER
2024
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استعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعيه، بعد عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد.
 
وأجريت الجراحة في المركز الطبي "هداسا" في القدس.
 
وقال مكتب نتنياهو (75 عاما) في بيان، إن رئيس الوزراء "نقل إلى جناح محصن تحت الأرض للتعافي".
 
وأضاف المكتب: "انتهت الجراحة بنجاح من دون مضاعفات. استيقظ رئيس الوزراء وهو في حالة جيدة وهو في وعيه تماما".
 
ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح التعافي المحصن.
 
وكان رئيس الوزراء تحت تأثير التخدير الكامل لإجراء العملية، التي قال مكتبه إنها مقررة بعد أن اكتشف الأطباء عدوى في المسالك البولية نتيجة لتضخم حميد في البروستاتا.
 
وفي بيان منفصل من المستشفى، قال رئيس قسم المسالك البولية البروفيسور عوفر غوفريت، إن العملية "سارت كما هو مخطط لها".
 
وأجريت العملية الجراحية بينما تواصل إسرائيل الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
 
وفي مارس الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لرتق فتق، وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.
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