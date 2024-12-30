الشرع يؤكد أنه لا يجد وقتا للنوم ويتحدث عن قصة طريفة

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أكد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع (الجولاني)، أنه منذ سقوط بشار الأسد، لم يجد وقتا للنوم، موضحا أن حياته كانت مليئة بالصعوبات.

وقال الشرع إن "حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافرا".

وأشار إلى أنه اعتاد بسبب ظروفه أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفا على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام، وفق تعبيره.

وتطرق الشرع لقصة طريفة حول تاريخ ميلاده، إذ قال إن يوم ميلاده الحقيقي هو 29أكتوبر، لكن موظف السجلات أخطأ السمع وسجله 29 يوليو.

وأكد أن التاريخ لم يتم تعديله أو تصحيحه منذ عام 1982 أي موعد ميلاده، وبقي خاطئا في السجلات الرسمية.