إليكم حالة نتنياهو بعد إجراء عملية جراحية.. من سيحل مكانه حتى تعافيه؟

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتاً منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى حالياً بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، كما تم تكليف وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتولي مسؤولية عقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني "إذا لزم الأمر"، في غياب نتنياهو، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



ووفقاً للمستشفى الذي يعالج نتنياهو، فإن رئيس الوزراء البالغ من العمر 75 عاماً قد خضع، يوم أمس الأحد، لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستاتا، وهو في حالة جيدة بعد أن استفاق من التخدير.



وقال مركز "هداسا" الطبي في القدس في بيان له: "أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، وتم نقله إلى وحدة الإنعاش حيث سيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة"، وأضاف المستشفى أن "العملية تم إجراؤها بناءً على تشخيص عدوى في المسالك البولية ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن يوم السبت عن إصابته بعدوى في المسالك البولية، وأكد أن الجراحة كانت ضرورية نتيجة لهذا التضخم الحميد، ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح محصن تحت الأرض داخل المستشفى.



وفي وقت سابق من هذا العام، خضع نتنياهو لعملية جراحية لرتق فتق في مارس، وفي تموز الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف صحية.