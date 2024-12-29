تحطم طائرة خفيفة في الإمارات

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أعلنت السلطات الإماراتية تحطم طائرة صغيرة قبالة ساحل رأس الخيمة اليوم، ما أدى إلى مقتل راكبَيها.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان: "تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه".

وأضافت: "فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه".



وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة قرب فندق ذا كوف روتانا، مشيرة إلى أن الطائرة فقدت الاتصال اللاسلكي قبل محاولة الهبوط الاضطراري