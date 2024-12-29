نتنياهو يخضع لعملية جراحية ويمكث في الإنعاش!

A + A -

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خضع لعملية جراحية لاستئصال غدة البروستات على أن يبقى على إثرها في المستشفى لعدة أيام. بينما يتولى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مهام نتنياهو في هذا الوضع.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن زوجته سارة نتنياهو لم تكن إلى جواره في هذا الظرف وتتواجد حاليا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن الأطباء تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه اليوم لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.