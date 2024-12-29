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مصر تمنح جنسيتها لدفعة جديدة من السوريين

29
DECEMBER
2024
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 أصدرت السلطات المصرية قرارين جديدين بمنح 15 سوريا الجنسية المصرية وفق ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارين جديدين لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بمنح الجنسية المصرية لـ15 سوريا، و3 آخرين بينهم ليبي ويمني وثالث من دولة بنغلاديش.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 4480 لعام 2024، على الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من: عبد الرحمن عبد الغفار عبد الدايم من حمص، وعبد الباسط محمد عادل طرقجي من حلب، وإبراهيم إسماعيل جنيد من حلب، وأحمد محمد سعيد مقرش من حلب، ونادرة سليمان طلاس فرزات من حمص، وفارس عوف محمد طارق من دمشق، ووضاح عبدالرؤوف سمان من اللاذقية

كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء المصري رقم 4481 لعام 2024 الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من: محمد أحمد المحسن، وصالح محمد عزيزة من حلب، وأحمد محمد عزيزة، وسيم سمير كريم، وعبد الهادي عبد الرحمن حمصي وجميعهم من مواليد مدينة حلب السورية، ومحمد محمد ياسين، ورضوان محمد ياسين زرزور، ولؤي محمد يحيى الشريف، من مواليد العاصمة السورية دمشق.

وفي شهر أكتوبر الماضي منحت مصر جنسيتها لـ19 شخصا بينهم 12 سوريا، ينحدرون من محافظات مختلفة وفق قرارين نُشرا في الجريدة الرسمية المصرية، الخميس 17 أكتوبر.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر 158 ألفا وفق أحدث إحصائية نشرتها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.

وارتفعت وتيرة هجرة السوريين إلى مصر بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 لسهولة دخول البلاد دون تأشيرة مسبقة، إذ كانت مصر وجهة لعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من سوريا.

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