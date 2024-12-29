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نقلت "روسبا اليوم" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على 3 مقابر جماعية في قرية القبو بريف حمص، وانتشال رفات 20 شخصا مجهولي الهوية يرجح أنهم اعتقلوا أو اختفوا قسرا في فترات سابقة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 23 ديسمبر العثور على مقبرة جماعية في مدينة حمص تضم أكثر من 1200 جثة، يرجح أنهم اعتقلوا في فترات سابقة أثناء حكم بشار الأسد، ولم تتبين هوياتهم حتى اللحظة، ووفقا للمعلومات فإن الجثث كانت تأتي من مستشفى حمص العسكري ليتم دفنها في مدينة حمص.

وبلغت حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ سقوط بشار الأسد 9 مقابر جماعية احتوت على رفات 1475 ضحية، موزعة كالتالي:

- مقبرتان جماعيتان في درعا: عثر فيهما على 127 جثة.

-3 مقابر جماعية بريف دمشق تضم رفات 128 جثة.

-4 مقابر في حمص تضم رفات 1220 جثة.