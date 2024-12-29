"اغتيال هنية تم بواسطة قنبلة مزروعة في غرفته".. التعليق الأول لحماس بعد الرواية الإسرائيلية!

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نفت حركة «حماس» الادعاءات الإسرائيلية حول تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية، في طهران، والتي زعم العدو أنها تمت بواسطة قنبلة مزروعة في غرفته.

وأكدت الحركة في بيان، أن التحقيقات التي قامت بها عبر «اللجنة المشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية» خلصت إلى أن عملية الاغتيال «تمت بواسطة صاروخ موجه يزن 7 كيلو ونصف من المتفجرات استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص بالشهيد رحمه الله».

واعتبرت الحركة أن «ما قاله الاحتلال وبثه اليوم هو مجرد محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة المركبة التي تمت بانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصاروخ استهدف أحد المقار الرسمية فيها».