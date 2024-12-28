اسرائيل تكشف عن تفاصيل اغتيال هنية: عامل مفاجأ كان سيلغي المهمة!

A + A -

كشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية أن مسؤول المكتب السياسي لحركو حماس اسماعيل هنية رصد وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها

وأضاف التحقيق أن الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره

وكشف التحقيق أن القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه وأن ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه

وأشار التحقيق أن عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات