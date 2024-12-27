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خلال لقائه الوفد العراقي.. "مسدس الشرع" يثير الجدل!

27
DECEMBER
2024
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إحدى الصور التي التقطت خلال اللقاء الذي جمع القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع مع رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشاطري، يوم أمس الخميس، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.

وأشار بعض المحللين إلى أن الشرع كان يحمل مسدسا أثناء اللقاء، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والتفسيرات بين النشطاء.


وتداول النشطاء الصور والمقاطع المصورة التي تظهر ما قالوا أنه مسدس كان بحوزة الشرع أثناء استقبال الوفد العراقي، وقد قام كل ناشط بتحليل الصورة وفقًا لرؤيته الشخصية، فقد أبدى بعض النشطاء تساؤلات حول السبب الذي دفع الشرع إلى حمل المسدس أثناء لقائه بالوفد العراقي دون غيره من الوفود.

وعلق أحد الحسابات قائلاً: “أحمد الشرع يحمل مسدسا أثناء استقباله للوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشاطري، لماذا لم يحمل المسدس مع بقية الوفود؟ لماذا حمله مع الوفد العراقي بالتحديد؟”.

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