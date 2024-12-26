السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق اثنين من مواطنيها

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تنفيذ حكم القتل في مواطنين اثنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة الوطن ودعم للإرهاب وإخلال بالأمن".

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته اليوم: "أقدم كل من عبدالرحمن بن شباب بن علي العتيبي، وماجد بن عبدالحميد بن عبدالكريم الديحان، سعوديي الجنسية، على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتخابر أحدهما مع عناصر إرهابية، ونقلهم وتقديم الدعم لهم للقيام بجرائم إرهابية والتستر عليهم، وإفشاء معلومات سرية، وتقديم المساعدة في توفير تجهيزات أمنية استجابة لطلب أحد الإرهابيين".

وأضاف البيان "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم الخميس بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية وفق البيان حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر وأن "العقاب الشرعي" سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك "قطعا لشره وردعا لغيره".