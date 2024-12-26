إخلاء تجمع سكني في تل أبيب بعد وقوع "حادث أمني"

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أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حدث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأربعاء، عن وقوع حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

ووفقا للمصادر الأولية، تم استهداف الضحية بسيارة، مما أدى إلى إصابته بجروح. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث،

وأوضحت أن حالته الصحية تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.