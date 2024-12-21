إثر صاروخ من اليمن... إصابة 17 شخصاً في تل أبيب!

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رغم التهديدات الإسرائيلية العديدة خلال الساعات الماضية للحوثيين في اليمن، أطلق "أنصار الله" صاروخاً باتجاه تل أبيب.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن محاولات اعتراض الصاروخ القادم من اليمن باءت بالفشل، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وسقوط المقذوف في إحدى المناطق. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تقوم بتمشيط مواقع يُحتمل أن يكون الصاروخ قد أصابها.



من جهة أخرى، أظهرت مشاهد متداولة آثار الدمار الذي خلفه الصاروخ، فيما أفادت أجهزة الإسعاف بإصابة 17 شخصاً بجروح طفيفة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات إسرائيلية شديدة اللهجة على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، التي تضمنت تهديدات مباشرة لجماعة الحوثي، مشيرة إلى أنها قد تواجه مصيراً مشابهاً لما حدث مع حزب الله. وقال نتنياهو إن كل من يمس أمن إسرائيل "سيدفع ثمناً باهظاً جداً"، مضيفاً أن الحوثيين لن يتعلموا إلا بالطريقة الصعبة.



كما وصف المسؤولان الإسرائيليان الحوثيين بأنهم "آخر أذرع إيران" المتبقية، في إشارة إلى تراجع قدرات حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة بعد المواجهات الأخيرة.



في المقابل، توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بمواصلة الرد وإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف السفن في البحر الأحمر "دعماً للفلسطينيين". وصرح بأن جماعته في "حالة حرب مفتوحة" مع إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.



وكانت إسرائيل قد شنت، أمس الجمعة، غارات على 16 موقعاً في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة، تضمنت موانئ نفطية ومحطات كهرباء، رداً على ما وصفته بالاعتداء الحوثي عبر إطلاق صاروخ باليستي.