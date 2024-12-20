للمرة الأولى... مكتب نتنياهو يعلن عن "تقدم" في المفاوضات!

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن هناك "تقدمًا" في مفاوضات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أبلغ العائلات بأن ظروف إبرام صفقة تبادل قد "تحسنت"، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.



ووفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، تعتبر هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانًا يتحدث عن "تطور" في المفاوضات منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023.



وأصدرت لجنة "إدارة ملف الأسرى والمفقودين" في مكتب نتنياهو بيانًا أكدت فيه أن ظروف إبرام صفقة تبادل أسرى قد تطورت بعد الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن العائلات قد تم إبلاغها بهذا التطور.t

وأضاف أن "إسرائيل تطالب بإطلاق أكبر عدد من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما ترفض حركة حماس هذا الشرط".



وأكد البيان أن "الأولوية العليا لإسرائيل هي ضمان عودة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء".



وكانت قد كشفت مصادر أمنية مصرية أمس الخميس، أن المفاوضات المطولة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد 14 شهراً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، تدخل مرحلتها النهائية.



وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق أيضاً الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن هناك تقدماً كبيراً تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.