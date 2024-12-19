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جريمة بشعة .. 3 أشقاء قتلوا شقيقتهم وتخلصوا من رفاتها

19
DECEMBER
2024
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شهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر واقعة بشعة مليئة بالمفاجآت، حيث أقدم ثلاثة أشقاء على قتل شقيقتهم الصغرى خنقا، ودفنها بمنزل والدهم لشكهم في سلوكها.
 
واختفت الفتاة "كريمة" (23 عاما)، في ظروف غامضة، قبل أن تقوم زوجة أحد الأشقاء المتورطين بعملية القتل بإبلاغ السلطات بالواقعة.
 
واكتشفت زوجة أحد الأشقاء جريمة القتل بعدما كانت تبحث في هاتف زوجها، حيث عثرت على تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه يتفقون فيها على قتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها، ولدى مواجهة زوجها بالأمر اعترف بجريمته مع أشقائه، فيما هددته الزوجة بفضح الأمر لدى السلطات.
 
وبالفعل قامت زوجة أحد المتورطين بإبلاغ السلطات بجريمة الأشقاء الثلاثة، وأنهم قاموا بدفن شقيقتهم الضحية بأرضية إحدى غرف منزل والدهم بمركز إخميم بمحافظة سوهاج.
 
وبإلقاء القبض على الأشقاء، اعترفوا بتفاصيل الجريمة معللين فعلتهم بشكهم في سلوك شقيقتهم، ما دفعهم لقتلها "ليغسلوا عارهم"، بينما كشفوا عن مفاجأة أخرى.
 
وجاء ضمن اعترافات المتهمين الثلاثة، أنهم ولدى علمهم بنية زوجة الأول بإبلاغ السلطات عن الواقعة، قاموا معا باستخراج رفات المجني عليها من منزل والدهم وقاموا بصنع طبقة إسمنتية بأرضية الغرفة محل الواقعة لإخفاء الأمر، كما وضعوا الجثة داخل جوال بلاستيكي، ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وقاموا بإلقاء الجوال في نهر النيل لإخفاء معالم جريمتهم.
 
إلى ذلك، حررت السلطات الأمنية المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.
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