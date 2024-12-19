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العراق يمهد لـ"قرار" بحق الجنود السوريين

19
DECEMBER
2024
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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن بغداد تتجه لإعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى الأراضي العراقية إلى بلادهم.
 
وقال المحمداوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما"، مبينا، أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".
 
وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن السلطات العراقية تفرض تعتيما إعلاميا على مخيم الجنود السوريين الذين فروا من العراق خلال الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الأسد.
 
وأوضحت أن "ثمة شكوك بشأن وجود قادة عسكريين وأمنيين كبار مقربين من النظام السوري السابق بين هؤلاء الجنود".
 
وأضافت: "الجنود فروا بصحبة قادة عسكريين كبار تركوهم وتوجهوا لاحقا إلى إيران عبر العراق".
 
وتظاهر العشرات من الجنود السوريين الذين فروا إلى داخل الحدود العراقية خلال سقوط نظام بشار الأسد، مطالبين بالعودة إلى بلادهم.
 
وأظهرت مقاطع فيديو الجنود وهم يهتفون مطالبين السلطات العراقية بالسماح لهم بالعودة إلى سوريا.
 
ولم تعلق السلطات العراقية على الأسباب التي تمنع هؤلاء الجنود من العودة إلى بلادهم.
 
ومع انهيار الجيش السوري في الساعات التي سبقت سقوط الأسد، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.
 
وقال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
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