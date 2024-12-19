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حرق وتعذيب حتى الموت.. أم تقتل طفلتها بمساعدة زوجها لسبب لا يصدق

19
DECEMBER
2024
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في واقعة عنف أسري بشعة، قامت سيدة مصرية وزوجها بضرب وتعذيب نجلتها الطفلة حتى فارقت الحياة وإلقاء جثمانها في صندوق القمامة، لسبب لا يصدق.
 
وفي التفاصيل، عثر أهالي منطقة كعبيش بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزةـ بالعثور على جثمان طفلة بكامل ملابسها داخل صندوق القمامة، وقاموا بإبلاغ السلطات، وبانتقال رجال الأمن إلى محل البلاغ عثر على جثمان الطفلة وتبين وجود آثار تعذيب وكدمات على جسدها الصغير.
 
ضرب وحرق وتعذيب..لـ"التأديب"
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة توصلت السلطات إلى أن الأم وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تم إلقاء القبض عليهما.
 
واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وقال الزوج إنه تزوج والدة الطفلة واكتشف أن ابنتها مصابة بمرض التبول اللاإرادي، وأنه كان يقوم بضرب الطفلة بشكل دائم لتأديبها وإنهائها عن التبول بهذا الشكل، وأن والدة الطفلة كانت تعاونه في ذلك.
 
كما اعترف المتهم أنه كان يقوم بحرق جسد الطفلة باستخدام ملعقة ساخنة رغبة منه في تأديبها، كما اعترفت الأم أنها كانت تضرب طفلتها لدى تبولها على ملابسها وتقوم بعضها وضربها باستخدام عصا خشبية، وأنه يوم الواقعة تكرر الأمر إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب والتعذيب، ما دفعهما إلى إلقاء جثمانها بصندوق قمامة بمنطقة بعيدة عن المنزل لإبعاد الشبهة عنهما.
 
إلى ذلك، أمرت السلطات بنقل جثمان الصغيرة إلى المشرحة، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
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