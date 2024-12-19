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بالفيديو والصور- من اليمن الى تل أبيب... إسرائيل تعترض صاروخًا باليستيًا!

19
DECEMBER
2024
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في تطور جديد على جبهة التوترات الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية.

وأكد الجيش في بيان رسمي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل بعد رصد الإطلاق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم التعامل مع الصاروخ فور اكتشافه باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ونجح في اعتراضه قبل وصوله إلى أهدافه في إسرائيل". 

كما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن عدة انفجارات دوت في مدينة القدس، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب، في حين أظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأضرار التي خلفتها الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في تل أبيب.

من جهتها، أفادت نجمة داود الحمراء، وهي منظمة الإسعاف الإسرائيلية، بأن شظايا الصواريخ اعتراضية سقطت على مدرسة في منطقة رمات أفيل، مما ألحق أضرارًا بالمباني والسيارات. وأوضحت المنظمة أنه لم يُسجل وقوع إصابات، فيما تعمل الشرطة وفرق الإطفاء على مسح مكان الحادث.

الهجوم الصاروخي الأخير يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات بين إسرائيل واليمن المدعوم من الحوثيين. هذه هي المرة الثالثة التي يُعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ قادم من اليمن منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الاول 2023. ففي تموز الماضي، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع حوثية في اليمن، بينما أطلق عليها الجيش اسم "الذراع الطويلة". في ايلول، استهدفت إسرائيل مجددًا مواقع عسكرية حوثية في عملية عسكرية أخرى.

ويأتي الهجوم اليمني الجديد في وقت حرج، حيث كانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بشن هجوم عنيف على اليمن ردًا على التصعيد الحوثي. هذه الهجمات تأتي على خلفية تعاون الحوثيين مع إيران في استهداف إسرائيل، وسط تزايد الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية.

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