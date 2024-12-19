"تصعيدٌ جديد"... إسرائيل تقصف مواقع حوثية في اليمن!

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شنّ غارات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة لنظام الحوثي في اليمن. وقال الجيش إن الهجوم تم بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، حيث نفّذت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، سلسلة من الغارات التي استهدفت أهدافًا عسكرية في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.



وأوضح أن "نظام الحوثي نفذ هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل، شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض معظمها بنجاح". وأضاف الجيش أن الغارات استهدفت تدمير البنى التحتية التي يستخدمها الحوثيون في أنشطتهم، بما في ذلك المواقع التي تُستخدم في نقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "نظام الحوثي يعمل على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل من إيران، وبالتعاون مع الميليشيات العراقية، بهدف استهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية".



وأكدأن "جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في أي مكان يتطلب ذلك". وأوضح الجيش أنه شنّ الليلة الماضية غارات دقيقة على أهداف حوثية في اليمن، شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء، التي يستخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية.



وأشار الجيش إلى أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية نفسها ومواطنيها في مواجهة اعتداءات الحوثيين، قائلاً: "خلال الأشهر الـ14 الأخيرة، نفذ نظام الحوثي المدعوم من إيران مئات الهجمات الصاروخية والهجمات باستخدام المسيرات ضد دولة إسرائيل".



وأضاف الجيش الإسرائيلي: "هذا ما حدث الليلة أيضًا، حيث أطلق نظام الحوثي الإرهابي صاروخًا نحو إسرائيل، مما أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ".



كما أشار إلى أن الحوثيين أطلقوا في الأسبوعين الماضيين مسيرتين استهدفتا مناطق مدنية، بما في ذلك هجوم صاروخي بعيد المدى أصاب وسط البلاد في يوم الأحد الماضي.



وأكد أن هذه الهجمات تأتي في إطار "تنفيذ الحوثيين هجمات ضد إسرائيل خلافًا للقانون الدولي، مما يشكل تهديدًا على السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "يوجه الحوثيون هجماتهم أيضًا ضد دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفي إطار هجماتهم على قطع بحرية دولية، وتحركهم في البحر الأحمر، تحول الحوثيون إلى تهديد عالمي".



وفي الختام، وجه الجيش الإسرائيلي الاتهام إلى إيران بأنها "تمول وتسّلح وتوجه الأنشطة الإرهابية للحوثيين".



وأكد الجيش أن "إسرائيل ستواصل التحرك ضد كل من يهدد دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، كما فعلنا مع أعداء آخرين في جبهات مختلفة، وسنواصل حماية شعب إسرائيل".