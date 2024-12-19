living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تصعيدٌ جديد"... إسرائيل تقصف مواقع حوثية في اليمن!

19
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شنّ غارات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة لنظام الحوثي في اليمن. وقال الجيش إن الهجوم تم بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، حيث نفّذت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، سلسلة من الغارات التي استهدفت أهدافًا عسكرية في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

وأوضح أن "نظام الحوثي نفذ هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل، شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض معظمها بنجاح". وأضاف الجيش أن الغارات استهدفت تدمير البنى التحتية التي يستخدمها الحوثيون في أنشطتهم، بما في ذلك المواقع التي تُستخدم في نقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "نظام الحوثي يعمل على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل من إيران، وبالتعاون مع الميليشيات العراقية، بهدف استهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية". 


وأكدأن "جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في أي مكان يتطلب ذلك". وأوضح الجيش أنه شنّ الليلة الماضية غارات دقيقة على أهداف حوثية في اليمن، شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء، التي يستخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية.

وأشار الجيش إلى أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية نفسها ومواطنيها في مواجهة اعتداءات الحوثيين، قائلاً: "خلال الأشهر الـ14 الأخيرة، نفذ نظام الحوثي المدعوم من إيران مئات الهجمات الصاروخية والهجمات باستخدام المسيرات ضد دولة إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "هذا ما حدث الليلة أيضًا، حيث أطلق نظام الحوثي الإرهابي صاروخًا نحو إسرائيل، مما أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ".

كما أشار إلى أن الحوثيين أطلقوا في الأسبوعين الماضيين مسيرتين استهدفتا مناطق مدنية، بما في ذلك هجوم صاروخي بعيد المدى أصاب وسط البلاد في يوم الأحد الماضي.

وأكد أن هذه الهجمات تأتي في إطار "تنفيذ الحوثيين هجمات ضد إسرائيل خلافًا للقانون الدولي، مما يشكل تهديدًا على السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "يوجه الحوثيون هجماتهم أيضًا ضد دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفي إطار هجماتهم على قطع بحرية دولية، وتحركهم في البحر الأحمر، تحول الحوثيون إلى تهديد عالمي".

وفي الختام، وجه الجيش الإسرائيلي الاتهام إلى إيران بأنها "تمول وتسّلح وتوجه الأنشطة الإرهابية للحوثيين".

وأكد الجيش أن "إسرائيل ستواصل التحرك ضد كل من يهدد دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، كما فعلنا مع أعداء آخرين في جبهات مختلفة، وسنواصل حماية شعب إسرائيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   