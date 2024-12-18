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مصرع 13 شخصا في حادث مروع جنوبي مصر

18
DECEMBER
2024
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قال مصدران أمنيان ومصدر طبي في مصر إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تصادم شاحنة محملة بالأسمنت بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على طريق سريع في محافظة أسيوط بجنوب البلاد.
 
وأضافت المصادر أن الحادث الذي وقع على طريق القوصية الزراعي أسفر أيضا عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى بمدينة أسيوط الواقعة جنوبي القاهرة لتلقي العلاج.
 
وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.
 
ووفقا لمصادر مصرية، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي كمساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بأسيوط لحين استخراج المستندات المطلوبة وصرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين.
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