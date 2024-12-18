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أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على رفع علم المثلية الجنسية بإحدى مؤسساتها

18
DECEMBER
2024
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علق مصدر مسؤول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر على نشوب أزمة بين طلاب الأكاديمية بسبب رفع علم المثلية الجنسية.
 
وأفاد المصدر المسؤول بالأكاديمية بأن مشادة كلامية واحتكاكا وقع بين مجموعة من الشباب من غير الدارسين بالأكاديمية في الحديقة المقابلة لأحد المباني التعليمية التابعة لها في منطقة مساكن شيراتون بالقاهرة لممارسة الرياضة، وبين بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم بذات المنطقة اعتقادا منهم أن أحد هؤلاء الشباب يحمل علم المثليين.
 
ونفى المصدر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بذات الشأن.
 
والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، أكاديمية تعليمية عربية تابعة لجامعة الدول العربية.
 
في وقت سابق، كشف النائب محمود عصام عضو مجلس النواب تفاصيل رفع علم المثلية الجنسية داخل الأكاديمية العربية للنقل البحري قائلا: "آخر حاجة كنت أتخيلها أن طلاب في أكاديمية علمية مرموقة في الإسكندرية يرفعوا علم الشواذ ويعملوا مظاهرة عشان حقوق الفئة دي داخل الأكاديمية".
 
وأضاف النائب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الحقيقة.. واضح جدا أن إدارة الأكاديمية كانت حريصة على أن الموضوع يتم التعامل معه بشكل لائق لكن للأسف كان فيه استفزاز واضح من المجموعة دي".
 
وأشار النائب محمود عصام إلى وقوع اشتباك بين طلاب الأكاديمية مع هؤلاء الطلاب، مردفا بالقول: "خرج المشهد بالطريقة اللي شفناها في الفيديوهات".
 
وذكر النائب في تدوينته: "الشيء اللي يحزن فعلا هو التقليد الأعمى لأي حاجة بتحصل في الغرب دون إدراك لطبيعة المجتمع وقيمه وتقاليده وتعاليمه الدينية سواء الإسلام أو المسيحية اللي بتحرم النوع ده من الممارسات المصادمة للفطرة السوية للإنسان".
 
وأظهر الفيديو الذي تصدر هاشتاغ منصة "إكس" رفع أحد الشباب علم المثليين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.
 
وفي الفيديو تجمع طلاب الأكاديمية العربية حول طلاب رفعوا شعار "المثليين" ومطالبتهم بإنزاله وعدم رفعه مرة أخرى، إلا أن الطلاب رفضوا الامتثال لرغبة زملائهم الرافضين مما دفعهم للاعتداء عليهم بالضرب وسط ساحة المؤسسة الجامعية.
 
وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصة "أكس" ورفض لرفع الطالب علم "المثليين" داخل مؤسسة تعليمية كبرى بالمخالفة للقيم الدينية والمجتمعية.
روسيا اليوم
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