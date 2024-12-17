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"اعتقاد خاطئ"... خامنئي: إسرائيل تسعى لتطويق “الحزب” والقضاء عليه

17
DECEMBER
2024
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلثاء، أن أميركا وإسرائيل وبعض حلفائهما مخطئون باعتقادهم أن “المقاومة ستنتهي وهو اعتقاد خاطئ تماماً، ومن سيُقضى عليه هو الكيان الإسرائيلي”.

وبالإشارة إلى التطوّرات الأخيرة في سوريا وأوضاع غزة ولبنان، أكّد خامنئي خلال لقاء بمناسبة دينية أن “مسيرة شهداء المقاومة مستمرّة وأهل غزة ولبنان صامدون ويقاومون ضد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية”.

وأضاف: “إسرائيل تسعى لتطويق حزب الله والقضاء عليه عبر ما تم فعله في سوريا ، لكن إسرائيل والولايات المتحدة وكل من يقف إلى جانبهم مخطئون في اعتقادهم بأن المقاومة انتهت في المنطقة ومن سيتم القضاء عليه فعلياً هو الكيان الإسرائيلي”.

 
 

وتابع: “روح حسن نصرالله حيّة وروح يحيى السنوار حيّة وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسدياً فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر”.

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