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المسيحيون السوريون يفتحون النقاش حول سوريا الجديدة... المطران بطاح: الدولة المدنية لا العقد الإجتماعي!

17
DECEMBER
2024
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مع سقوط النظام في سوريا والنقاش الدائر في المجتمع السوري حول شكل الدولة الجديدة في مجتمع متنوع، بادر مسيحيو سوريا الى طرح افكارهم حول الدولة المدنية الجامعة. وكان فاتحة النقاش العظة المدوية للبطريرك اليازجي في دمشق الأحد. هنا قراءة لرئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك يوحنا جهاد بطاح حول الدولة المدنية، عرضها على حسابه على "فايسبوك":

في الدولة المدنية يتساوى جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الاثنية و العرقية و الدينية والطائفية في الحقوق و الواجبات ، لا يوجد فيها عقد اجتماعي، هذا المصطلح هو تحديث لمصطلح أهل الذمّة في الإسلام الذي جاء قبل ١٤٠٠ سنة في مجتمعات ذات صبغة احادية كتشريع بدائي في ذلك الزمان للمساعدة في حكمهم لبعض المناطق أثناء الغزوات و الفتوحات.
هذا المفهوم تطوّر عشرات المرات خلال مئات السنين وأصبحت المجتمعات المدنية هي الصيغة والنموذج الاجتماعي السائد في أكثر الدول تطوراً وحداثةً حيث تكون المساواة والعدالة مكفولتان للجميع في نصوص قانونية لا تقبل القسمة على اثنين ، فالعقد الاجتماعي هو اتفاق ضمني بين الأفراد والدولة ، يتنازل الأفراد فيه عن طيب خاطر عن بعض حقوقهم وحرياتهم الطبيعية للدولة مقابل الحماية والحفاظ على النظام الاجتماعي ( هذا هو تعريف العقد الاجتماعي حسب جاك روسو ) ، ويضع هذا العقد أساس السلطة السياسية وشرعية الدولة.
مجرّد التطرّق لهذا المصطلح و الدفع به و تمريره في اي دستور جديد هو تكريس لهواجس مجموعات مختلفة من أكراد وتركمان وآشوريين و علويين ودروز وشيعة و مسيحيين و أرمن يعيشون على هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وبدل من أن نجلب الطمأنينة لنفوسهم سنجلب الخوف والتوتر ونفسح المجال للطابور الخامس بالعبث بالسلم الأهلي من جديد.

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