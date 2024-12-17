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أحمد الشرع لصحيفة "التايمز": لن نسمح باستخدام سوريا لشن هجمات على إسرائيل

17
DECEMBER
2024
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قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، وطالبها بالانسحاب من المواقع التي دخلتها.
 
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية أن اهتمامه الرئيسي هو استقرار سوريا، داعيا الغرب إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم الأسد.
 
كما حذر الشرع إسرائيل من استمرار غاراتها الجوية في سوريا وطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد.
 
وقال: "كان مبرر إسرائيل هو وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية والآن اختفى هذا المبرر، وسيتعين على إسرائيل التي سيطرت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد الأسبوع الماضي، الانسحاب".
 
وأضاف: "نحن ملتزمون باتفاقية عام 1974 ونحن مستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة".
 
وتابع قائلا: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي شخص آخر، ولن نسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق للهجمات.. يحتاج الشعب السوري إلى استراحة ويجب أن تنتهي الضربات ويجب على إسرائيل التراجع إلى مواقعها السابقة".
 
وأوضح أنه يريد رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد، مبينا أنه لا يهتم بتسميته الشخصية لكن تسمية "الإرهاب" كانت تسمية سياسية أكثر ملاءمة لنظام الأسد.
 
وأضاف أحمد الشرع في السياق: "لقد قمنا بأنشطة عسكرية".
 
وأردف القائد العام للإدارة السورية الجديدة بالقول: "يتعين على الدول الآن رفع هذا التصنيف، سوريا مهمة للغاية من الناحية الجيوستراتيجية ويجب عليهم رفع جميع القيود التي فرضت على الجلاد والضحية لقد رحل الجلاد الآن"، مشددا على أن هذه القضية ليست قابلة للتفاوض.
روسيا اليوم
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