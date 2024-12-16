أول بيان مصري رسمي عن توسع إسرائيل داخل الجولان السوري المحتل

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة ترفض بشكل كامل وتدين قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل.

وقالت الخارجية في بيان: "تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وأضافت: "تعتبر مصر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصرارا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال".

وطالبت القاهرة "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد بالإجماع على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتعزيز "النمو السكاني" في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار.