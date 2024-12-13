الأردن.. حريق في دار مسنين يقتل 6 نزلاء ويصيب 60

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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 60، في حريق نشب بدار لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمّان، حسبما أعلنت وكالة أنباء "بترا" الرسمية، الجمعة.

وقالت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الحريق شب في الطابق الأول من دار ضيافة المسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء.

وأشارت إلى أن الضحايا من نزلاء الدار، ومن بين المصابين 5 حالات "بالغة الإصابة".

وقالت الوزيرة إن الحريق امتد على مساحة 80 مترا في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا، حيث تمت إجلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى.

ونقل المصابون إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إجلاؤهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وتفقد رئيس وزراء الأردن جعفر حسان المصابين بمستشفى البشير في عمّان، وأكد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.