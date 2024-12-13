وأوضحت القناة أن المكالمة تلقاها نتنياهو عندما كان في المستشفى خلال شهر يوليو 2023، بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحسب التقرير، فإن بار قال لنتنياهو: "أنا أحذرك من الحرب. لا أستطيع أن أقول متى أو كيف".

وأضاف بار أن "أعداء إسرائيل يراقبون ما يحدث داخل إسرائيل وسط الخلاف حول الإصلاح القضائي، ويحددون نقاط الضعف"، في إشارة إلى تعديلات قضائية أثارت احتجاجات ضد حكومة نتنياهو وقتها.

وحث بار رئيس الوزراء على وقف تشريع الإصلاح.

كما أضاف تقرير القناة أنه أثناء وجود نتنياهو في المستشفى، أرسل له رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، الذي كان من المقرر أن يلتقيه، باقة ورد مع رسالة.

وجاء في الرسالة أن "استعداد الجيش الإسرائيلي يتأذى بسرعة ويتعافى ببطء"، معتبرا أن هذا "أمر خطير".

وقال هاليفي في إشارة إلى الاحتجاجات آنذاك على خلفية الإصلاح القضائي: "ما يحدث الآن في إسرائيل يزيد من فرصة تعرضنا للهجوم. العدو لن يغفر لنفسه إذا تخلى عن هذه الفرصة".

وفي إسرائيل ترتفع الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني، أثناء هجوم حماس المباغت على جنوب البلاد في أكتوبر من العام الماضي.

وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص وأخذ 250 رهائن، وفي أعقابه شنت إسرائيل عملية عسكرية عنيفة مستمرة حتى الآن، قتل خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة ودُمر القطاع بشكل شبه كامل.