مصادر عبرية: مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار على حافلة قرب حاجز النفق بالقدس

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أفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بمقتل إسرائيلي وإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق النار على حافلة بالقرب من حاجز النفق في القدس، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، وأصيب شخصان بجروح طفيفة بشظايا، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في المدينة. وتمت الإشارة إلى أن منفذ العملية لاذ بالفرار.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام عبرية أفادت يوم السبت الماضي، بوقوع عملية دهس قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين.