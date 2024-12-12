مقتل صحفية وأطفالها في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة (صورm)

A + A -

أفاد مراسلنا بمقتل صحفية وأبنائها الأربعة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

والصحفية تدعى إيمان الشنطي "عابد" تبلغ 38 عاما، وأبنائها (حلمي عابد، ألمى عابد، عمر عابد، بلال عابد).

وتعمل الصحفية مذيعة في "إذاعة الأقصى" المحلية ومقدمة برامج إلى جانب عملها كناشطة اجتماعية.

وكتبت الشنطي قبل مقتلها بنحو 3 ساعات، منشورا قالت فيه: "معقول إنه لساتنا عايشين لحتى الآن.. الله يرحم الشهداء".

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الشنطي جراء قصف إسرائيلي لمنزل أسرتها بمدينة غزة، لافتا إلى "ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 193صحفيا".

وقال المنتدى في بيان صحفي إننا "إذ ننعى الصحفية الشنطي ونجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم".

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين "الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".