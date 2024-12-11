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بالفيديو.. ماذا يحدث في التلفزيون السوري؟

11
DECEMBER
2024
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في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت شاشة التلفزيون السوري تبث نشيدا دينيا، وذلك عقب سيطرت الفصائل المسلحة على دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
 
ويمكن قراءة شريط كتب عليه: "نشيد في سبيل الله، من حفل معايدة مصابي فصائل الفتح المبين".
 
وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد.
 
تاريخ التلفزيون السوري
 
التلفزيون العربي السوري يتبع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، وهو التلفزيون الرسمي الحكومي، تأسس مع شقيقه التلفزيون المصري في يوم واحد زمن الوحدة بين مصر وسوريا، في 23 يوليو 1960.
 
بدأ إرساله من قمة جبل قاسيون في دمشق، حيث أقيمت أول محطة إرسال بقوة منخفضة لا تزيد عن 10 كيلو واط تبث بالأبيض والأسود استمر إرسالها ساعة ونصف فقط في اليوم الأول من داخل استديو أنشئ بجانب محطة الإرسال فوق قمة الجبل وزادت ساعات الإرسال بعد ذلك.
 
واعتمد في بداياته على عناصر فنية من الإذاعة السورية بعد إرسالها في دورات تدريبية قصيرة.
 
ترأسه في البداية الدكتور صباح قباني الأخ الشقيق للشاعر نزار قباني. وكانت الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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