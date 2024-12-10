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الجولاني يعرض مكافآت لقاء معلومات عن متورطين في جرائم حرب

10
DECEMBER
2024
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أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني الذي يقود فصائل سورية معارضة أطاحت بالرئيس بشار الأسد أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري".
 
وفي بيان نشره فجر الثلاثاء على تطبيق تلغرام، قال الجولاني إنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم.
 
وأضاف الجولاني: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".
 
وتعهد بطلب "استرداد من فرّ منهم إلى الخارج لكي ينالوا جزاءهم العادل".
 
وأعلنت الفصائل المسلحة، الإثنين، أن الجولاني بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي "تنسيق انتقال السلطة"، بعد إعلانها إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
 
وبثت الفصائل على حسابها على تلغرام مقتطفا من الاجتماع، ظهر فيه الجولاني، وهو يتحدث بحضور 3 أشخاص منهم رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، ورئيس "حكومة الإنقاذ" التي تتولى إدارة مناطق سيطرة الهيئة في إدلب محمد البشير.
 
وكان الجولاني قد وجه نداء، الأحد، قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".
 
وشدد على أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".
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