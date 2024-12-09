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إعلام: "حماس" تطلب من الفصائل الفلسطينية إحصاء الأسرى الإسرائيليين لديها

9
DECEMBER
2024
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ذكرت وسائل إعلام أن حركة "حماس" أجرت اتصالات بالفصائل التي لديها أسرى إسرائيليون في قطاع غزة، طالبة إجراء إحصاء دقيق لهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن مصادر داخل الفصائل مشترطة عدم ذكر هويتها قالت إن "حماس طلبت من الفصائل، مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية إعداد ملفات عن الأسرى الإسرائيليين لديها، مع كافة التفاصيل الخاصة بحالة الأسرى الأحياء، وبجثث من قضى منهم".
 
وأشارت المصادر إلى أن هذه الترتيبات هي "من أجل (ضمان) الجاهزية لدى حماس وفصائل المقاومة، في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار".
 
وقال مصدر مطلع في حماس لـ"فرانس برس": "ما لم يتم الانسحاب الإسرائيلي، وحرية الحركة بين شمال وجنوب قطاع غزة، من الصعب الوصول لكل المجموعات التي لديها أسرى، لمعرفة تفاصيل عن الأحياء بينهم، والأموات".
 
وشدد على أنه "إذا أراد الاحتلال إطلاق سراح الأسرى، فالحل هو صفقة تبادل جادة ومنصفة، ووقف الحرب، وليس استمرار العدوان".
 
وأوضح أن "الفصائل التي لديها أسرى تحتاج إلى وقت كافٍ لإحصاء الأسرى الأحياء، إضافة إلى جثث الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، أو جثث القتلى الذين احتفظت بهم كتائب القسام والمقاومة في طوفان الأقصى"، أي خلال السابع من أكتوبر العام الماضي.
 
وأشار المصدر إلى أن "الوسطاء في قطر ومصر وتركيا كثفوا في الأيام القليلة الماضية اتصالاتهم مع حماس، والتوقعات لدينا أن تنطلق جولة مفاوضات حول الأسرى ووقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة في القاهرة"، مضيفا أن "حماس جاهزة لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف النار إذا التزم الاحتلال".
 
وعقدت قيادة "حماس" برئاسة رئيس المجلس القيادي ومجلس الشورى للحركة محمد درويش يوم السبت، لقاءات عدة في العاصمة القطرية الدوحة، من بينها لقاء مع وزير الخارجية الإيراني ووزير الاستخبارات التركي، تناولت جهود الوسطاء لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والحركة، بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
روسيا اليوم
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