وفد حماس يغادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية

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قالت "حماس"، مساء الأحد، إن وفدا من الحركة غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتشكيل لجنة إسناد مجتمعي في القطاع.

وأكدت "حماس" حرص الحركة على "إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأجرت "حماس" اتصالات بالفصائل التي لديها رهائن إسرائيليون في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، طالبة إجراء إحصاء دقيق بهم سواء كانوا أحياء او أمواتا، وفق ما أكدت مصادر داخل الفصائل.

وقالت هذه المصادر المنتمية إلى الفصائل الفلسطينية التي تحتفظ برهائن إسرائيليين لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف هويتها إن "حماس طلبت من الفصائل مثل الجهاد والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية إعداد ملفات عن الأسرى الإسرائيليين لديها مع كافة التفاصيل الخاصة بحالة الاسرى الأحياء وبجثث" من قضى من هؤلاء.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الترتيبات هي "من أجل ضمان الجاهزية لدى حماس وفصائل المقاومة في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار".

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم "حماس" على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1207 أشخاص معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.

وخطف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل إسرائيل، ولا يزال 97 من هؤلاء محتجزين في القطاع، بينهم 34 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وفي الجانب الفلسطيني، قتل 44708 أشخاص على الأقل، معظمهم مدنيون، منذ بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق بيانات لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وتوصلت إسرائيل و"حماس" إلى هدنة وحيدة في حرب غزة، وذلك لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر 2023، أتاحت الافراج عن أكثر من 100 رهينة لقاء أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.