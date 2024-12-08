غارات على منطقة المزة في دمشق... "إسرائيل": "هاجمنا مخازن أسلحة خشية وصولها لأيدي المتمردين"!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدويّ انفجارات في المزة ناجمة عن قصف إسرائيلي لمطار المزة، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل استهدفت قواعد الدفاع الجوي ومستودعات ذخائر في محيط دمشق".

وقالت مصادر مخابراتية إقليمية لـ"رويترز" إنّ "طائرات يُعتقد أنها إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا".

من جهتها، لفتت هيئة البث عن مصدر أمني إسرائيلي إلى أنّه "هاجمنا مخازن أسلحة جنوبي سوريا وبمنطقة مطار دمشق خشية وصولها لأيدي المتمردين".

أضافت "هيئة البث" أنّ "إسرائيل تعمل على إحباط التهديدات المحتملة في سوريا ومنع المساس بتفوقها الجوي".