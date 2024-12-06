living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منظمة مساعدة الرهائن حول العالم تدعو إلى تنظيم قوائم بأسماء السجناء الذين تم الإفراج عنهم من السجون السورية

6
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت "منظمة مساعدة الرهائن حول العالم" إلى قوائم بأسماء السجناء المُفرج عنهم" في سوريا "لضمان سلامة وحقوق المعتقلين".
أصدرت المنظمة البيان الآتي: في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، وبناءً على التقارير التي تفيد بإطلاق سراح العديد من السجناء، تدعو منظمة مساعدة الرهائن حول العالم جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية ومنهجية لضمان سلامة وحقوق المعتقلين في السجون السورية عبر تنظيم قوائم بأسماء الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، مع توثيق كافة التفاصيل ذات الصلة.
إنّ الإفراج عن السجناء، وخاصةً حاملي الجنسيات المتعددة منهم أو المغيبين قسريًا، يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة. لكن لضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد التي ينص عليها القانون الدولي وعدم استغلال هذه الخطوة لأغراض سياسية أو عسكرية، فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:
١. إعداد قوائم رسمية بأسماء جميع السجناء الذين تم الإفراج عنهم: يجب أن تتضمن هذه القوائم معلومات دقيقة عن كل فرد تم إطلاق سراحه، بما في ذلك الاسم الكامل، تاريخ الاعتقال، الجنسيات التي يحملها، التهم الموجهة إليه، وتاريخ الإفراج عنه.
٢. التوثيق: ينبغي توثيق هذه القوائم بشكل رسمي و اتاحتها للمنظمات الحقوقية المستقلة لضمان الشفافية والمحاسبة.
٣. الشفافية والمراجعة: من الضروري أن تقوم جميع الأطراف بتوفير الفرص لهيئات مستقلة لمراجعة هذه الإجراءات، وضمان عدم وجود أي انتهاكات خلال عملية الإفراج بما يضمن الالتزام بحقوق الانسان والقوانين الدولية ذات الصلة..
تؤكد منظمة مساعدة الرهائن حول العالم على أهمية سرعة تنفيذ هذه الإجراءات، وتفتح باب التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان تنفيذ هذه الخطوات بشكل يضمن حقوق جميع الأفراد الذين تم الإفراج عنهم.
للمزيد من المعلومات أو للمشاركة في هذه الجهود، يرجى التواصل مع منظمة مساعدة الرهائن حول العالم عبر
‏Info@hostageaid.org +9613733933

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   