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إسرائيل تصادر 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر عملية منذ اتفاقات أوسلو

6
DECEMBER
2024
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أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.
 
ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن اسرائيل اليوم تصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة، اي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عاما مضت.  
 
وتقول القناة 14 العبرية إن من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
 
وسيتم إضافة 2.600 دونم مستوطنة معاليه أدوميم بهدف إيجاد سلسلة متصلة من المستوطنات حتى مستوطنة كيدار.
 
كما ستتم إضافة 281 دونما لمستوطنة مجدال عوز. وفي جنوب الخليل، ستوسع مستوطنة سوسيا بـ109 دونمات. وفي غور الأردن، ستحصل مستوطنة يافيت على أكبر توسعة بأكثر من 20 ألف دونم.
 
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للقناة 14 العبرية: " أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من الأراضي الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذه العملية تخلق استمرارية المستوطنات، وتبني احتياطيات الأراضي لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وتضمن استمرارنا في تعزيز المستوطنات. نحن هنا لنبقى".
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