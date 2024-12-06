قيدوه ساعات لتصوير فيديو.. مقتل طالب على يد أصدقائه يصدم مصر

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في واقعة صدمت الشارع المصري خلال الساعات الماضية، تحول مزاح بين أصدقاء إلى مأساة. فقد لقي طالب مصرعه على يد 2 من أصدقائه أثناء تصوير مشهد تمثيلي داخل مخزن مهجور بإمبابة في محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات أن أصدقاء "كريم" ابن الـ 17 عاما، ربطوه على كرسي داخل المخزن لمدة 3 ساعات متواصلة، بهدف المزاح وتصوير مشهد تمثيلي لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

قطع خشبية اخترقت رأسه

لكن لدى محاولة المجني عليه فك قيوده بنفسه سقط بالكرسي على أجزاء خشبية حادة اخترقت رأسه فلقي حتفه في الحال.

عندها صرخ أحد أصدقائه طالبا المساعدة من الأهالي، ظنا منه أنه لا يزال على قيد الحياة وأن هناك فرصة لإسعافه.

إلا أن كريم كان قد فارق الحياة، فما كان من الأهالي إلا أن اتصلوا بعناصر الأمن، الذين حضروا إلى الموقع.

ليعثروا على جثمان الطالب مربوطا بكرسي وملقى أرضاً، بينما اخترقته قطع خشبية رأسه.

إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة.

فيما أنكروا نيتهم قتل صديقهم، مؤكدين أن الحادث وقع صدفة أثناء تصوير مشهد تمثيلي بالاتفاق مع المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابة للتحقيق.