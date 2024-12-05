اردوغان دعا الأسد إلى إيجاد "حل سياسي عاجل للأزمة السورية"

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دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره السوري بشار الأسد إلى إيجاد "حل سياسي للوضع في سوريا بشكل عاجل والتصالح مع شعبه"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال اردوغان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يجب على النظام السوري أن ينخرط بشكل عاجل مع شعبه من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.



وأضافت الرئاسة التركية أن "الرئيس اردوغان أكد أن تركيا تعمل على تقليص التوتر وحماية المدنيين وفتح الباب أمام مسار سياسي، وستستمر في ذلك" مشددة على أن "النزاع السوري بلغ مرحلة جديدة".



وأكد الرئيس التركي مجددا بعد اجتماع طويل مع مجلس الأمن القومي أن "النظام يجب أن يتصالح مع شعبه ومع المعارضة الشرعية".



كما أكد "دعمه الثابت لحماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها"، قائلا إنه "مستعد لتقديم كل المساهمة الضرورية" في هذا الصدد.



واشار البيان الى ان "أمنية تركيا الكبرى تتمثل في ألا تغرق سوريا في مزيد من عدم الاستقرار وألا تشهد سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".



وتستضيف تركيا التي تتشارك حدودا طويلة مع سوريا، نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضيها.