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رئيس البحوث الفلكية في مصر يوجه رسالة حاسمة ردا على توقعات العالم الهولندي

5
DECEMBER
2024
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قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن قوة زلزال يوم الأربعاء في مصر في بداية المتوسط، موضحا أنه وقع بين جزيرة قبرص وتركيا.
 
وأضاف طه رابح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أن الزلزال الذي حدث اليوم يبعد عن سواحل دمياط بحوالي 502 كم.
 
وأوضح رابح أن شرق البحر المتوسط يشهد دوما عددا من الزلازل الصغيرة والمتوسطة، مردفا بالقول: "هناك زلازل شبه يومية في تلك المناطق".
 
وشدد على أن ما جرى تداوله حول تصريحات المنجمين كاذب، وما حدث اليوم هو أمر طبيعي في إشارة منه لتنبؤات راصد الزلازل الهولندي.
 
وفي السياق، أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن سكان الأدوار العليا أكثر فئة تشعر بهزة الزلازل.
 
 
وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قد وجه تحذيرا من نشاط زلزالي قوي متوقعا احتمالية حدوث هزة أرضية يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.
 
ولم يكشف في أحدث توقعاته عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" مكان أو الدولة التي سيضربها الزلزال.
 
وقال فرانك هوغربيتس حينها: "راقب.. يمكن أن يؤدي التقارب بين الهندسة القمرية الحرجة في 1-2 ديسمبر إلى حدوث زلزال قوي وكبير يوم 3 ديسمبر".
 
ولفت إلى أن كوكب الأرض حاليا يقع في نقطة التقاء مجموعة من الكواكب المشتري، الزهرة، المريخ، وعطارد.
 
وأوضح عالم الزلازل خلال الأيام الماضية حدوث عملية تقارب ضيق وتقاطع لبعض الكواكب ما يؤدي إلى حدوث زلزال قوي ونشط في إحدى دول العالم.
 
وحذر جميع متابعيه من حدوث نشاط زلزالي تتراوح قوته من نشاط قوي إلى نشاط كبير، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر وتفعيل حالة التأهب الإضافية بين الأفراد على الرغم من أنه لم يحدد أي منطقة تصاب بهذا النشاط الزلزالي.
روسيا اليوم
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