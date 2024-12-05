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أفاد مصدر ميداني لمراسلة RT بأن معركة جبل زين العابدين بين الجيش السوري والجماعات المهاجمة كانت الأضخم حتى الآن وتكبد فيها المسلحون خسائر كبيرة في الأرواح وانسحب من تبقى منهم.

وأشار المصدر في محافظة حماة إلى أن هجوم الجماعات المسلحة على نقاط الجيش السوري في المنطقة كان الأضخم منذ بدء الهجوم قبل أيام واستخدمت فيها المسيرات ومختلف صنوف الأسلحة ولكنه فشل وتكبدت المهاجمون خسائر ضخمة.

ولفت المصدر إلى أن المعارك امتدت طوال ساعات المساء وحتى فجر اليوم الخميس وقتل فيها العشرات وانسحب من تبقى من المهاجمين.

وأكد المصدر: "تبعات هذه المعركة ستمتد إلى الجبهات الموازية في ريف حماة في الساعات القادمة بعد خسارة الأعداد الكبيرة للفصائل المسلحة في هذا الكمين".

وكشف المصدر أن ما يسمى "العصائب الحمر" وهي ذراع "القاعدة" في سوريا كانت المكون الأساسي في الجماعات الإرهابية المهاجمة، مبينا أنها بقيادة الإرهابي "أبو اليقظان المصري" وقد أسسها الإرهابي "أبو رفيق الأوزبكي".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مراسلها أن الجيش السوري استدرج مجموعات "العصائب الحمر" إلى كمين محكم في "جبل زين العابدين" بريف حماة الشمالي، وكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وأشارت إلى أن "عقب المعارك الممتدة لساعات عاد هدوء نسبيا إلى محيط منطقة الاشتباكات بعد انسحاب ما تبقى من المجموعات المهاجمة".

إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية من مدينة حماة لقناة "الميادين" بأن أعداد قتلى المسلحين في كمين الجيش السوري في جبل زين العابدين تجاوزت الـ300 قتيل.

بدوره، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "معركة جبل زين العابدين" في حماة، حُسمت لصالح الجيش السوري.