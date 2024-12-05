living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوج مصري يقتل زوجته وجاره ويسلم نفسه.. "غسلت عاري"

5
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن تملكته الغيرة، أقدم زوج مصري في منطقة المرج بالقاهرة، على قتل زوجته وجاره لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينهما، ثم اتصل بالشرطة ليبلغ السلطات عن جريمته.
 
وفي التفاصيل، سمع الأهالي أصوات ضجيج واستغاثة صادرة من إحدى الشقق، فأبلغوا السلطات التي انتقلت إلى محل البلاغ مباشرة ليتبين وجود جثتين لرجل مذبوح وبه طعنات بالصدر والبطن، وأخرى لسيدة مطعونة بـ10 طعنات في مختلف أنحاء جسدها.
 
"أغسل عاري"
وتبين من التحريات أن مرتكب الجريمة هو زوج السيدة الضحية، حيث قتلها هي وجاره بسبب شكوك لديه بوجود علاقة بينهما، وبعد ضبط المتهم أقر بفعلته قائلا: "غسلت عاري".
 
وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه كان يشك في سلوك زوجته منذ فترة، ويراقبها حتى يضبطها متلبسة مع جاره، ولكن أخفق في العثور على دليل يثبت شكوكه.
 
واعترف المتهم أنه كان ينوي الاستعانة بنجل شقيقه ليحتجزا الجار ويرغمانه على الاعتراف بوجود علاقة تجمعه مع الزوجة، إلا أن نجل شقيقه رفض مشاركته الأمر، إلى أن سنحت له الفرصة بعد أن هاتفه أحد جيرانه ليخبره أن زوجته توجهت إلى شقة الجار، فما كان منه إلا أن أسرع إلى هناك ليقتلهما.
 
استدرج الزوجة وطعنها 10 طعنات
وقال المتهم إنه لدى توجهه لشقة جاره وجده وحيدا ولم تكن زوجته هناك كما قيل له، إلا أنه لم يتمالك نفسه وقام بطعن جاره عدة طعنات وذبحه بسلاح أبيض.
 
وبعد أن تخلص من الجار، أراد الزوج أن يقتل الزوجة، وطلب من ابنته أن توقظها من النوم، إلا أن الزوجة استشعرت الغدر، وحاولت أن تهرب بعيدا عنه، ولكنه استل سكينا وقام بطعنها عدة طعنات بالصدر والبطن والساقين، وعندما تأكد أن زوجته لفظت أنفاسها الأخيرة، أبلغ السلطات عن الجريمة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   