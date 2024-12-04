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بيان داخلي لحماس يهدد "بتحييد" الرهائن إذا شنت إسرائيل عملية لإنقاذهم

4
DECEMBER
2024
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ذكر بيان داخلي لحركة حماس اطلعت عليه "رويترز"، أن الحركة قالت إن لديها معلومات تفيد باعتزام إسرائيل تنفيذ عملية لإنقاذ رهائن على غرار عملية نفذتها في مخيم النصيرات بقطاع غزة في يونيو حزيران.

وقال البيان: "من المتوقع إقدام العدو على محاولة مشابهة أو سيناريو قريب من عملية النصيرات بهدف محاولة تحرير عدد من أسراه".

وهددت الحركة "بتحييد" الرهائن إذا جرى تنفيذ مثل تلك العملية.

وذكرت الحركة في البيان الداخلي أن التوصيات هي "التشديد في ظروف حياة الأسرة وفق تعليمات صادرة بعد عملية النصيرات... تفعيل أوامر التحييد.. كرد فوري وسريع على أية مغامرة من قبل العدو".

وأضاف البيان المؤرخ بتاريخ 22 تشرين الثاني أن الحركة تطلب من عناصر الجماعة اللذين يحتجزون الرهائن عدم الالتفات لأية تداعيات بعد هذه التعليمات ويقول إن إسرائيل ستكون مسؤولة عن مصير الرهائن.

ولم يذكر البيان أي موعد متوقع للعملية الإسرائيلية المزعومة.

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