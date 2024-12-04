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مقتل طبيب فلسطيني واحتراق أكثر من 15 خيمة بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج

4
DECEMBER
2024
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطيني واحتراق أكثر من 15 خيمة بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو هميسة" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
 
وقالت قناة الأقصى الفضائية إن "فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
 
وأعلن الدفاع المدني "انتشال شهيد وعدد من الإصابات من مدرسة البريج الإعدادية "أبو هميسة" في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
 
 وأفيد بأن القتيل هو الطبيب في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو العوف.
 
وفي وسط القطاع أيضا، قتل شخص في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح.
 
من جهة أخرى، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
أما في الشمال فقد فجر الجيش الإسرائيلي عددا من الروبوتات في مشروع بيت لاهيا، مع تواصل القصف المدفعي على المدينة، فيما تعرض مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.
روسيا اليوم
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