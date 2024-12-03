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تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي بعد رفض بلاده منح تأشيرة لوزيرة إسرائيلية

3
DECEMBER
2024
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استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السفير الإسترالي لدى تل أبيب رالف كينغ أمس الإثنين للاحتجاج على رفض كانبرا منح تأشيرة دخول للوزيرة الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد.
 
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل تعتبر القرار "منافيًا لقيم الديمقراطية وحرية التعبير"، وزعمت أنه يستند إلى "ادعاءات باطلة يروجها اللوبي المؤيد للفلسطينيين".
 
ونقل البيان عن ساعر قوله خلال الاجتماع مع السفير الأسترالي إن تل أبيب "تنظر بجدية" إلى هذا القرار، معتبرا أنه يتجاهل "الصداقة الممتدة بين البلدين" ويعكس موقفا أستراليا "غير منصف"، على حد تعبيره.
 
وزعمت شاكيد أن منعها من دخول أستراليا وأن طلبها للحصول على تأشيرة لدخول البلاد قوبل بالرفض لـ"أسباب سياسية"، واعتبرت أن "الحكومة الأسترالية الحالية معادية لإسرائيل ومؤيدة بشدة للفلسطينيين وحتى معادية للسامية".
 
وأضافت "بسبب معارضتي لقيام دولة فلسطينية، لن يسمحوا لي بالزيارة والمشاركة في حوار إستراتيجي بين بلدينا. هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، وهذه الحكومة (الأسترالية) اختارت الجانب الخطأ من التاريخ".
 
وكانت السلطات الأسترالية قد رفضت منح وزيرة القضاء والداخلية وعضو الكنيست السابقة، شاكيد، تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في مؤتمر لمنظمة يهودية تجري حوارا إستراتيجيا بين إسرائيل وأستراليا، لاحتمال أن "تحرض على الفتنة".
 
وأفادت تقارير صحافية بأن القانون الذي استندت إليه السلطات الأسترالية لمنع دخول شاكيد ينص على أنه يجوز منع دخول أشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد "يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي أو يحرضون على الفتنة".
روسيا اليوم
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