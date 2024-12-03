الجنائية الدولية تدين "الهجوم" بعد مذكرة اعتقال نتنياهو

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أدانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، الإثنين، الضغوط والتهديدات التي تواجهها المحكمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع المحكمة "كما لو كانت منظمة إرهابية"، وفقا لما نقلته وكالة إفي.

وفي خطاب ألقته خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أكاني على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لمسؤولي المحكمة، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقالت أكاني، بحسب إفي: "لن نرضخ للتدابير القسرية أو التهديدات أو التخريب. المحكمة ستواصل السعي لتحقيق العدالة والدفاع عن كرامة وحقوق ضحايا الفظائع دون خوف أو محاباة".

وأشارت أكاني إلى أن المحكمة اجتذبت اهتماما سياسيا متزايدا خلال العامين الماضيين. كما استنكرت "الجهود لتسييس المحكمة"، ونددت بـ"التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية قاسية"، التي تشمل إجراءات أمريكية.

المحكمة الجنائية الدولية أثارت جدلا سابقا بإصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الطفل، بتهم تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين قسرا من المناطق المحتلة إلى روسيا، وهو ما اعتُبر جريمة حرب، وفقا لوكالة إفي.