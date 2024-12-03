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نقل مكان محاكمة نتنياهو بسبب "معلومات حساسة"

3
DECEMBER
2024
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أوصى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بنقل جلسة إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب.
 
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الخطوة تأتي بناء على اعتبارات أمنية "حساسة"، تهدف إلى ضمان حماية رئيس الوزراء في ظل أجواء سياسية مشحونة.
 
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوصية تستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعتها، مما أثار تساؤلات حول ماهية هذه المعلومات ودلالاتها الأمنية.
 
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب نتنياهو أو الجهات القضائية بشأن القرار المحتمل لنقل الجلسة.
 
وفي الأسبوع الماضي، قررت المحكمة المركزية في القدس قبول طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته جزئيا، بعد أقل من أسبوعين من رفض طلب سابق.
 
وأوضحت المحكمة أنه في طلب نتنياهو الإضافي بتأجيل الشهادة "لا يوجد تغيير في الظروف يبرر تغيير الموعد المحدد"، لكنها قررت الموافقة عليه على أي حال وذلك.
 
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، بسبب "سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة"، التي، وفقا لهم، جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.
ويحاكم نتنياهو في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات، علما أنه متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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