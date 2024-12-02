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مجلس التعاون يؤكد على مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء

2
DECEMBER
2024
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أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، على "مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها".
 
وأشاد المجلس في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الـ45، التي عقدت أمس في الكويت، بقرار "مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية"، كما شدد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
 
ومن جهة أخرى أكد المجلس الأعلى على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك".
 
وتناولت القمة الخامسة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، العديد من ملفات التعاون بين دول المجلس، لاسيما السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع على الصعيد الاقليمي.
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