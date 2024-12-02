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عبدالله بن زايد يؤكد موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا

2
DECEMBER
2024
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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية الأحد، مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
 
كما تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
 
وتطرق خلال الاتصالات الهاتفية مع فؤاد حسين وأيمن الصفدي وبدر عبد العاطي إلى التطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، مؤكدا موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
 
وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد.
 
وبحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
 
وأكد الشيخ محمد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف".
 
وشدد على "موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".
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